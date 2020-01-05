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Fethiye'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı05 Ocak 2020 Pazar 03:02 - Son Güncelleme 05 Ocak 2020 Pazar 03:05
Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
Kadir Yaman idaresindeki otomobil, Taşyaka Mahallesi Sanayi Sitesi'nde, İlkay Girgin yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobiller, sanayideki bir iş yerinin direğine çarparak durabildi.
Kazada yaralanan Yaman ve Girgin, Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
Etiketler: Fethiye Muğla trafik Kazası