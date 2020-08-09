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Meteoroloji bazı illeri kuvvetli yağışa karşı uyardı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı illere kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Bugün öğleden sonra ülkenin güneybatı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre; Denizli, Uşak ve Burdur çevreleri ile Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri ve Antalya'nın batı iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak bekleniyor.
Yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı da yapıldı.
Etiketler: Meteoroloji Genel Müdürlüğü sağanak kuvvetli yağışSon Güncelleme: 9 Ağustos 2020 Pazar 04:28
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