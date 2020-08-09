Yunus Mahallesi Ekonomi Sokak'ta kağıt toplayıcıların depo olarak kullandığı iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Yangının, deponun yanındaki eğlence mekanının bir kısmına sıçraması üzerine mekandaki kişiler tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

[Fotoğraf: AA]