Haber Giriş: Kaynak: AA
Kartal'da depo yangını
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Kartal'da kağıt toplayıcılarının depo olarak kullandığı iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yunus Mahallesi Ekonomi Sokak'ta kağıt toplayıcıların depo olarak kullandığı iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Yangının, deponun yanındaki eğlence mekanının bir kısmına sıçraması üzerine mekandaki kişiler tahliye edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: İstanbul Karta depo yangını itfaiyeSon Güncelleme: 9 Ağustos 2020 Pazar 03:30
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