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Otobüs durağında beklerken canından oldu
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Ali K. idaresindeki otomobil, Turgut Özal Bulvarı'nda seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, önce refüje sonra da otobüs durağında bekleyen Seyyid Tolay'a çarparak şarampole devrildi.
Sürücü ile otomobildeki Doğasu Altun, Meksenila Bülbül ve Tolay yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim, Sağlık ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Tolay, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
[Fotoğraf: AA]
Necip Fazıl Şehir Hastanesine sevk edilen diğer yaralıların ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Tedavisi süren sürücünün ise 0,99 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Etiketler: trafik Kazası şarampol KahramanmaraşSon Güncelleme: 9 Ağustos 2020 Pazar 03:58
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