Haber Giriş: Kaynak: İHA
Çankırı'da bir araç 150 metreden uçuruma yuvarlandı: 6 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Çankırı'da seyir halindeki otomobilin 150 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanması sonucu 6 kişi yaralandı.
Kale mevkinde R.U. idaresindeki 06 GB 4855 plakalı araç, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yaklaşık 150 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı.
Olayı gören diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Ekipler, kazada yaralanan sürücü R.U. ile araç içerinde bulunan B.N.G., B.B.G., A.C.G., M.B.,U. ve C.S.'yi çevredeki vatandaşların da yardımıyla bulundukları yerden çıkararak ambulansa aldı. Yaralılar, Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Araç hurdaya dönerken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: çankırı kaza trafik KazasıSon Güncelleme: 9 Ağustos 2020 Pazar 03:47
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