Yaklaşık 1 yılda el ve ortam dezenfektanından sıvı sabuna, kolonyadan çamaşır suyuna 24 çeşit antibakteriyel malzeme üretimine imza atan okul, etil alkol içerikli dezenfektanların kullanımını daha verimli hale getirmek ve insan sağlığını ön planda tutmak amacıyla araştırmalara başladı.

Bu hijyen malzemelerini bitkilerden yapmaya karar veren yönetici ve öğretmenler, bitkilerin içeriklerini ve özelliklerini inceledi, Anadolu topraklarıyla yeni tanışan ve Gaziantep yöresinde birkaç yıldır üretimi yapılan moringa bitkisinden dezenfektan üretiminde faydalanmayı planladı.

"Mucize bitki" olarak bilinen "moringa oleifera" bitkisini, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde işleyen bir fabrikanın olduğunu öğrenen okul idaresi ve öğretmenler, fabrika ile irtibata geçerek bu bitkinin özüne ulaştı.

Organik el ve ortam dezenfektanı ürettiler

Öğretmen ve öğrenciler, Türkiye'de bol bulunan kuzukulağı ve civanperçemi gibi bitkilerin moringa ile harmanlanarak formüle edilmesiyle tamamen organik, el ve ortam dezenfektanı üretti.

Gerekli testlerden geçen hijyen malzemelerinin kısa sürede seri üretimine geçilmesi bekleniyor.

"Kaliteden ödün vermedik"

Okul müdürü Halis Karabulut, salgının başından itibaren yaklaşık 1000 ton el ve ortam dezenfektanı ürettiklerini söyledi.

Bu süreçte piyasaya fiyatı uygun ve kaliteli mal temini sunduklarını belirten Karabulut, "Kaliteden ödün vermedik, el dezenfektanında 72-73 dereceden aşağı etil alkol bazlı hiçbir şey üretmedik. Kolonyada ise 80 derecenin hiç altına inmeden kar marjını düşük tutarak piyasanın aşırı pahalanmasının engellenmesine katkı verdik" dedi.

"Yeni ürünümüz alkolsüz, tamamen bitkisel içerikli"

Ürün yelpazesini sürekli geliştirdiklerini vurgulayan Karabulut, şunları söyledi:

"Şimdiye kadar ürettiğimiz ürünlerden 5 milyon 750 bin lira ciro elde ettik. Ürün gamımıza bitkisel kimyasal içermeyen yeni dezenfektan ekledik. Yeni ürünümüz alkolsüz, tamamen bitkisel içerikli moringa bazlı el ve ortam dezenfektanı üretmeye başladık. Akredite olmuş bir laboratuvardan alınmış sonuçlarımız var."

"Moringa bitkisiniyle 100 doğal el ve yüzey dezenfektanı ürettik"

Üretimin başındaki kimya öğretmeni Abdülkadir Baysal da "Biz, moringa bitkisini nasıl kullanırız diye düşünürken Kayseri'de bu işle ilgilenen bir sanayicimizin olduğunu ve bu alanda çalışma yaptığını öğrendik. Biz de kendisine projemizi sunduk, bize yardımcı oldu ve bu ürünleri ürettik." diye konuştu.

Bu bitki ile yüzde 100 doğal el ve yüzey dezenfektanı üretmeyi başardıklarını dile getiren Baysal, şöyle devam etti:

"Bizim ürünümüzün içerisinde moringa ana kaynak, civanperçemi, kuzukulağı... Bu bitkilerimiz çok önemli antioksidan içeriyor ve aynı zamanda bakterilere karşı etkinliği söz konusu. Ortam dezenfektanı sodyum hipoklorid ve hidrojen peroksit üretiliyor. Bunlar insanın eline yüzüne bulaşmaması gereken ürünler. Bunlar kullanılırken ortamda hiç kimsenin bulunmaması gerekiyor fakat bizim ürettiğimiz üründe ortamda insan olduğunda kullanılsa bile en ufak bir zarar vermiyor."