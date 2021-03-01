Marmara'da devam eden deniz salyası nedeniyle Tekirdağlı balıkçılar Karadeniz'e ağ atacak.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, 1 aylık paydosun ardından denize çıkan balıkçıların çamurlu ağlarla kıyıya döndüğünü söyledi.

Pehlivanoğlu, balıkçıların kıyıda ağlarını temizlemeye çalıştığını anlatarak, şunları söyledi:

"Marmara'da deniz salyası yaklaşık 15 yıldır bu mevsimlerde etkili oluyor. Arkadaşlarımız 1 ay salya nedeniyle paydos vermişti. Salyanın azaldığını düşündükleri için tekneler denize açıldı. Denize ağ atan balıkçılar salya nedeniyle ağları toplamakta zorlandı. Salya devam ettiği için balıkçı arkadaşlarımız rızklarını Karadeniz'de arayacak."

Balıkçı İdris Şeremet de paydosun ardından denize açıldıklarını ancak ümitlerinin boşa çıktığını belirtti.