Yavruturna Mahallesi'nde bulunan 100 yıllık 'Garip Dede' türbesi, geçen yıl Gazi Caddesi´ni Kıbrıs Caddesi´ne bağlamak için yapılan yol çalışmasında boş olduğu anlaşılmıştı.

Türbedeki mezar boş çıktı

Sürdürülmek istenen yol yapım çalışmaları kapsamında, kaldırılıp, içi boş çıkan ‘Garip Dede’ türbesinin yakındaki ‘Safar Dede’ türbesi için de inceleme başlatıldı.

‘Safar Dede’ türbesinde yapılan kazıda da kaldırılan türbedeki mezarın boş olduğu ortaya çıktı.

Yapılan kazı çalışmasında, mum yakılıp duaların yapıldığı türbede de herhangi bir kemik kalıntısına rastlanmadı. Aralarında 50 metre mesafedeki türbelerin boş çıkmasıyla, kazı yapılan alan dolduruldu.

"3 metre aşağıya inerek kemik kalıntıları arandı ve hiçbir ize rastlanmadı"

Yavruturna Mahallesi Muhtarı Metin Kaşar, mezar içi boş çıkan türbelerde hiçbir bulguya ulaşılamadığını söyleyerek, "İtinalı bir şekilde kazı yapıldı. Her iki türbede de kemik kalıntıları bulunamadı. Daha önce yol yapım çalışması nedeniyle Garip Dede olarak bilinen türbeyi kaldırmıştık ve içi boş çıkmıştı. Bugün de Safar Dede olarak bilinen türbeyi kaldırdık onun içi de boş çıktı. Belediye ekipleri, imam ve diğer yetkililerle birlikte kazı çalışmalarını takip ettik. Ekipler 3 metre aşağıya inerek kemik kalıntıları aradı ve hiçbir ize rastlanmadı" dedi.