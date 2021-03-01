Bodrum ilçesinin Türkbükü Mahallesi'nde, geçen 26 Şubat sabahı yürüyüş yapan öğretmen Yüksel Okyay camgöz cinsi köpek balığı ölüsünün sahile vurduğunu fark etti. Okyay, 1 metre boyunda, 8 kilogram ağırlığındaki boz renkli köpek balığını sudan çıkararak belediye ekiplerine haber verdi.

Köpek balığının vücudunda herhangi bir yara izi bulunmadığı tespit edildi. Ekiplerin incelemesinin ardından camgöz olarak da bilinen köpekbalığı ölüsü sahilden kaldırıldı.

“Gördüğümde ürperdim”

Yüksel Okyay sahile vuran köpek balığını ilk gördüğünde ürperdiğini söyledi:

"Köpek balığıyla birlikte aynı denizde yüzmek fikri içimi ürpertti. Öldüğünden emin olduktan sonra da sahilden karaya çıkarttım. Görünüş itibarıyla üzerinde yara izi yok. Neden öldüğü araştırılmalı."