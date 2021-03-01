Haber Giriş: 1 Mart 2021 Pazartesi 14:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te elektrik trafoları renklendi
[Fotoğraf: AA]
Siirt belediyesinin düzenlediği kursa katılan öğrenciler daha estetik bir görüntü için trafoları süsledi.
Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından açılan uygulamalı resim kursundaki öğretmen ve öğrenciler, kentteki elektrik trafoları üzerine dekoratif boyama çalışması yaptı.
Öğretmenleri öncülüğündeki kursiyerler, belirlenen temalara uygun çizimler yapılan trafoları estetik görüntüye kavuşturdu.
Etiketler: Elektrik
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