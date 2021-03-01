Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından açılan uygulamalı resim kursundaki öğretmen ve öğrenciler, kentteki elektrik trafoları üzerine dekoratif boyama çalışması yaptı.

Öğretmenleri öncülüğündeki kursiyerler, belirlenen temalara uygun çizimler yapılan trafoları estetik görüntüye kavuşturdu.