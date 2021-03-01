Haber Giriş: 1 Mart 2021 Pazartesi 14:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Üsküdar Vapuru faciasında hayatını kaybedenler anıldı
Türk denizcilik tarihinin kara günlerinden biri olan Üsküdar Vapuru faciasında hayatını kaybeden 387 kişi Kocaeli'de anıldı.
Facianın 63'üncü yıldönümünde Gölcük 1 Mart Üsküdar Şehitliği’nde tören düzenlendi.
Törene hayatını kaybedenlerin yakınları ile mülki yetkililer katıldı. Kuran-ı Kerim okundu. Ardından dua edildi. Mezarlara karanfil bırakıldı.
1 Mart 1958'de İzmit - Gölcük arasında sefer yapan Üsküdar Vapuru, Derince yakınlarında şiddetli fırtına nedeniyle alabora oldu.
Yolcuların çoğunluğunu İzmit Lisesi ve İzmit Sanat Okulu öğrencileri oluşturuyordu.
Faciada 387 kişi hayatını kaybederken, 40 yolcu kurtarılabildi.
Etiketler: Fırtına
Son Haberler
- 14:50
- 14:49
- 14:40
- 14:36
- 14:38
Sıradaki Haber
Roma ve Bizans dönemine ait 1646 parça tarihi eser ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz