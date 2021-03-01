Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Grup Amirliği ekipleri tarihi eser kaçakçılar ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, Selahattin D, yönetimindeki aracı İzmir-Ankara E96 karayolunda durdurup arama yaptı.

Aramada, Roma ve Bizans dönemine ait 1464 adet sikke, 143 tane obje, 36 tane yüzük, 1 tane ok ucu, 1 tane anahtar görünümlü tartı, 1 tane anahtar görünümlü mercek olmak üzere toplam bin 646 parça tarihi eser ile 17 bin 730 lira para ve 3 bin 450 Amerikan doları ele geçirildi.

Şüpheli Selahattin D.’ye 2863 Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu'na muhalefet etmekten adli işlem yapıldı.