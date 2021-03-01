Haber Giriş: 1 Mart 2021 Pazartesi 14:02Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Roma ve Bizans dönemine ait 1646 parça tarihi eser ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
Manisa’nın Salihli ilçesinde, tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Roma ve Bizans dönemine ait toplam 1646 parça tarihi eser ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Grup Amirliği ekipleri tarihi eser kaçakçılar ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler, Selahattin D, yönetimindeki aracı İzmir-Ankara E96 karayolunda durdurup arama yaptı.
Aramada, Roma ve Bizans dönemine ait 1464 adet sikke, 143 tane obje, 36 tane yüzük, 1 tane ok ucu, 1 tane anahtar görünümlü tartı, 1 tane anahtar görünümlü mercek olmak üzere toplam bin 646 parça tarihi eser ile 17 bin 730 lira para ve 3 bin 450 Amerikan doları ele geçirildi.
Şüpheli Selahattin D.’ye 2863 Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu'na muhalefet etmekten adli işlem yapıldı.
Etiketler: Tarihi Eser Kaçakçılık
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