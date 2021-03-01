"Üst düzey kamu görevlisiyiz" dediler, lösemili çocukları bahane ederek dolandırıcılık yaptılar.

Dolandırıcıların hedeflerindeki isimlerden biri de Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'di.

Şüphelenen ünlü teknik direktör durumu avukatına iletti. Avukatın yaptığı şikayet, polisin çalışmasını hızlandırdı.

Kocaeli Emniyeti, çetenin taktiklerini bir bir deşifre etti.

[Fotoğraf: AA]

Şüpheliler, aradıkları kişilere kendilerini vali, belediye başkanı veya özel kalem müdürü olarak tanıttılar. Lösemili çocuklar için bağış topladıklarını söylediler.

Çocukların tedavisine destek olunacağını anlattılar. Tekerlekli sandalye ve solunum cihazları alınacağını da söylediler.

41 bin lira topladılar

Dolandırıcılar 5 ilde ikna ettikleri 11 kişiden yaklaşık 41 bin lira topladılar.

Polis, hazırlıkların ardından operasyon düzenledi.

İstanbul ve Tekirdağ'da 5 kişi gözaltına alındı. 2 şüpheli tutuklandı, 3 kişi savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.