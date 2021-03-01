Haber Giriş: 1 Mart 2021 Pazartesi 15:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te silahlı kavga: 3 kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Siirt'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti. Bir kişi gözaltına alındı.
Bahçelievler Mahallesi Hükümet Bulvarı'nda iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Ömer ve Mustafa Zeybekoğlu kardeşler ile akrabaları Sabahattin Zeybekoğlu ağır yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Olay yeri ve hastanede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olayla ilgili bir şüpheliyi gözaltına aldı.
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