Bahçelievler Mahallesi Hükümet Bulvarı'nda iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Ömer ve Mustafa Zeybekoğlu kardeşler ile akrabaları Sabahattin Zeybekoğlu ağır yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Olay yeri ve hastanede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olayla ilgili bir şüpheliyi gözaltına aldı.