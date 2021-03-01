Haber Giriş: 1 Mart 2021 Pazartesi 15:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Afyonkarahisar'da kumar baskını: 76 bin lira ceza uygulandı
Afyonkarahisar'da polis tarafından bir eve yapılan baskında kumar oynadıkları tespit edilen 18 kişiye toplam 76 bin 700 lira para cezası kesildi. Operasyon polis kamerası tarafından kaydedildi.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi Kadı Hamamı caddesinde bulunan bir adreste kumar oynandığı ihbarı üzerine baskın düzenledi. 18 kişi kumar oynarken yakalandı.
Aramada, çok sayıda iskambil destesi, yazboz ve adisyon defteri ele geçirildi.
76 bin lira ceza uygulandı
Kumar oynanan adreste sorumlu oldukları tespit edilen 3 kişiye 20 bin lira, 18 kişiye ise toplamda 56 bin 700 lira idari para cezası verildi.
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