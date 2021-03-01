Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi Kadı Hamamı caddesinde bulunan bir adreste kumar oynandığı ihbarı üzerine baskın düzenledi. 18 kişi kumar oynarken yakalandı.

Aramada, çok sayıda iskambil destesi, yazboz ve adisyon defteri ele geçirildi.

76 bin lira ceza uygulandı

Kumar oynanan adreste sorumlu oldukları tespit edilen 3 kişiye 20 bin lira, 18 kişiye ise toplamda 56 bin 700 lira idari para cezası verildi.