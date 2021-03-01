Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, merkeze bağlı Dibekli köyünde pozitif vaka ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle virüsün bulaşmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla bazı tedbirler alındı.

Açıklamada, bugün 13.00'ten itibaren ilgili köyde karantina uygulanmaya başlandığı kaydedildi.