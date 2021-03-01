Haber Giriş: 1 Mart 2021 Pazartesi 15:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gümüşhane'de bir köy karantinaya alındı
Gümüşhane'de bir köyde, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, merkeze bağlı Dibekli köyünde pozitif vaka ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle virüsün bulaşmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla bazı tedbirler alındı.
Açıklamada, bugün 13.00'ten itibaren ilgili köyde karantina uygulanmaya başlandığı kaydedildi.
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