Haber Giriş: 1 Mart 2021 Pazartesi 15:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da 4 ev karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'da artan koronavirüs vakaları üzerine Taraklı ilçesinde bulunan 4 evde karantina uygulaması başlatıldı. Bölgede önlem alan jandarma ekipleri, evlere giriş ve çıkışlara izin vermiyor.
Taraklı ilçesinde artan yeni tip koronavirüs (COVID-19) vakaları üzerine, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Taraklı Kaymakamı Levent Küçük başkanlığında toplandı.
Mahdumlar Mahallesi'nde pozitif vaka ve temaslıların tespit edilmesi üzerine 4 evin 10 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.
Bunun üzerine bölgede önlem alan jandarma ekipleri, evlere giriş ve çıkışlara izin vermiyor.
Etiketler: Koronavirüs Karantina
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