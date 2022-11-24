Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe 14:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de yolcu otobüsü devrildi: 18 yaralı
[Fotograf: İHA]
Mersin'in Mut ilçesinde yolcu otobüsü devrildi. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 18 kişi yaralandı. Yaralılar ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Mut-Silifke yolu, Deveboynu mevkiinde yolcu otobüsü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrildi.
Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
[Fotoğraf: İHA]
Kazada ilk belirlemelere göre, 18 kişi yaralandı. Yaralılar Mut ve Silifke'deki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Mersin Trafik Kazası
Son Haberler
- 15:58
- 16:02
- 15:53
- 15:47
- 15:41
Sıradaki Haber
12 yaşındaki çocuk tarlada ölü bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz