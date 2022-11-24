Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe 14:44Son Güncelleme: Kaynak: DHA
12 yaşındaki çocuk tarlada ölü bulundu
[Fotograf: DHA]
Şanlıurfa'da 12 yaşındaki Cihan Akyılmaz'ın tarlada tüfekle göğsünden vurulmuş şekilde cansız bedeni bulundu.
Olay, sabah saatlerinde, Hilvan ilçesine bağlı Ustahasan Mahallesi'nde meydana geldi.
Tarlada silah sesi duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla tarlaya giden ekipler, tüfekle vurulduğu belirlenen Cihan Akyılmaz'ın cansız bedenini buldu.
Göğsünden vurulduğu tespit edilen Akyılmaz, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Şanlıurfa
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