3 gün önce terör örgütü YPG/PKK üyelerince atılan 5 roket, Karkamış ilçe merkezindeki bir lise ve iki ev ile Karkamış Sınır Kapısı yakınındaki bir tıra isabet etti.

Roket ve havanların isabet ettiği ilçedeki Kocatepe İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olan 22 yaşındaki Ayşenur Alkan ve evinin isabet alması sonucu 5 yaşındaki Hasan Karataş şehit oldu.

Türkiye'yi yasa boğan saldırının ardından 5 yaşındaki Hasan Karataş, son yolculuğuna uğurlandı.

TRT Haber ekibi, minik Hasan'ın şehit edildiği eve girdi.

Hain saldırının geride bıraktığı yıkım görüntülendi. Roketin düştüğü yer evin mutfağına düştü. Hasan saldırıdan habersiz evde oyun oynuyordu. Evdeki tüm eşyalar yerle bir oldu.

Terör örgütünün kirli yüzü Hasan'ın şehit olduğu evde bir kez daha gözler önüne serildi.

Hasan'ın yengesi Büşra Karataş 5 aylık hamileydi. O da evde roketli saldırı sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

5 aylık hamile Büşra Karataş, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde halen tedavi altında.