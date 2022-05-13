Haber Giriş: 13 Mayıs 2022 Cuma 11:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de tarihi eser olduğu değerlendirilen halı ve kitap ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Tarsus ilçesinde, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen halı ve el yazması kitap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, tarihi eser kaçakçılığına yönelik Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
Şüpheli H.K'nin aracını durduran ekipler, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendiren halı ile para sayma makinesi buldu.
[Fotoğraf: AA]
Polis, yabancı uyruklu S.E.H'nin adresine düzenlediği operasyonda da İbranice ifadeleri bulunan el yazması deri kitap ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlılar emniyete götürüldü.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Mersin Tarihi Eser
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