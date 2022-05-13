Çanakkale Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, ana isale hattındaki bakım, onarım ve yenileme çalışması nedeniyle su kesintisi yaşanacak.

17 Mayıs Salı günü 09.00-00.00 saatlerinde Barbaros Mahallesi, Güzelyalı, Çınarlı ve Dardanos mevkilerinin tamamına su verilemeyecek.