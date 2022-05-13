Haber Giriş: 13 Mayıs 2022 Cuma 11:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de su kesintisi yapılacak
[Fotoğraf: Getty Images]
Çanakkale'de bazı yerleşim yerlerinde 17 Mayıs'ta su kesintisi uygulanacak.
Çanakkale Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, ana isale hattındaki bakım, onarım ve yenileme çalışması nedeniyle su kesintisi yaşanacak.
17 Mayıs Salı günü 09.00-00.00 saatlerinde Barbaros Mahallesi, Güzelyalı, Çınarlı ve Dardanos mevkilerinin tamamına su verilemeyecek.
Etiketler: Çanakkale Su Kesintisi
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