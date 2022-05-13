İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, piyasaya etil alkol sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında Bayraklı, Buca, Bornova, Karabağlar, Konak, Çiğli, Karşıya ve Torbalı ilçelerinde belirlenen 6 ikamet, 3 iş yeri, 12 araç ve 7 depoda arama yapıldı.

10 bin 802 litre sahte etil alkol, 1135 içki aroması, 99 şişe sahte içki, 70 litre şişelenmemiş sahte içki, 2 bin 90 kapak, 5 alkolmetre, 1 termometre, 1000 litrelik tank ve arıtma kazanı, 2 soğutma motoru ile 5'er litrelik 1600 boş bidon ele geçirildi.

22 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.