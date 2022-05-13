Haber Giriş: 13 Mayıs 2022 Cuma 10:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: İHA]
Akdeniz açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 10.31'de 4,a büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 7,33 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Datça'ya 296.68 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 13, 2022
Büyüklük : 4.1 (Mw)
Yer : Akdeniz,
Tarih-Saat : 13.05.2022, 10:31:51 TSİ
Enlem : 34.2936 N
Boylam : 26.0071 E
Derinlik : 7.33 km
Detay : https://t.co/T08PC8v5Du@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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