Haber Giriş: 13 Mayıs 2022 Cuma 10:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ege'de İHA destekli düzensiz göçmen operasyonu
İzmir'in Urla ilçesi açıklarında bir yelkenli teknede ve ormanlık alanda toplam 118 düzensiz göçmen yakalandı.
Jandarma Genel Komutanlığı ait bir İHA, Urla Tektaş Burnu açıklarında bir grup düzensiz göçmen belirledi.
Durum jandarma ve sahil güvenlik ekiplerine bildirildi. Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan bir yelkenlide 85 düzensiz göçmen yakalandı.
Jandarma ekipleri de ormanlık alanda gizlenen 33 düzensiz göçmeni yakaladı.
Çoğunluğu Afganistan uyruklu göçmenler, işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine götürülecek.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Sahil Güvenlik
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