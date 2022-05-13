Bahçelievler Yenibosna Zafer Mahallesi üzerinde, bir inşaata tuğla götüren bir tır, sokak üzerine park edildi. Tırın malzeme indireceğini gören vatandaşlar, park halindeki araçlarını zarar görmemesi için ileri aldı.

Aracını ileri aldıran Ayşegül A. isimli kadın evine geri döndü. Bir süre bekleyen tır da daha sonra yükünü indirebilmek için aracı ileri aldı. Tuğlalar inşaat alanına taşınmaya başladı.

Kaldırımdan geçen kişi son anda kurtuldu

Tuğla yüklü paletlerden biri kaldırıldığı sırada diğer bir palete çarptı. Çarpmanın etkisiyle palet üzerinde bulunan tuğlalar Ayşegül A.’nın aracının üzerine devrildi.

Bu sırada kaldırımdan geçen bir kişi de düşen tuğlaların altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Yaşanan kaza anı ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedildi.