Haber Giriş: 13 Mayıs 2022 Cuma 07:20Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ankara'da 15 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: İHA]
Ankara’nın Polatlı ilçesinde 15 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
Ankara’nın Polatlı ilçesinde Türkiye’ye yasa dışı yollarla giren 15 yabancı uyruklu düzensiz göçmen İlçe Jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı.
Yakalanan 15 yabancı uyruklu göçmen Jandarma Ekiplerinin yaptıkları kontrollerden sonra otobüsle Malatya Geri Gönderme Merkezi'ne sınır dışı edilmek üzere sevk edildi.
Etiketler: Ankara Düzensiz Göçmenler
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