Haber Giriş: 13 Mayıs 2022 Cuma 06:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde üç katlı metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde metruk bir binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.
Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu yangın söndürülürken binada zaman zaman çökmeler meydana geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Son Haberler
- 05:06
- 04:16
- 03:43
- 02:59
- 02:47
Sıradaki Haber
Ankara'da 2 katlı binada yangın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz