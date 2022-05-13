Bursa'nın Yıldırım ilçesinde metruk bir binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu yangın söndürülürken binada zaman zaman çökmeler meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.