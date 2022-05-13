Haber Giriş: 13 Mayıs 2022 Cuma 03:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'deki kazada yunus polisi yaralandı
[Fotoğraf: DHA]
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobil ile yunus polis ekibine ait motosikletin çarpışması sonucu bir polis memuru yaralandı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde İ.O. idaresindeki otomobil, Motosikletli Polis Timler Amirliğine giriş için manevra yapan yunus polisine ait motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü polis memuru yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralı polisin, durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, kaza haberini alan çok sayıda polis olay yerine geldi.
Otomobil sürücüsü İ.O. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Etiketler: Kocaeli Polis Trafik Kazası
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