İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçak tütün mamulleri üretimi yapıldığı ve piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında Bayraklı, Buca, Karabağlar, Konak, Çiğli ve Karşıyaka ilçelerinde önceden belirlenen 4 ikamet, 7 iş yeri, 4 araç ve 4 depoda arama yapıldı.

Adreslerdeki aramalarda, 4 milyon 100 bin makaron, 2 bin 841 paket kaçak sigara, 5 bin 15 kaçak puro, 655 bin 320 doldurulmuş sigara, 280 kilogram nargile melası, 361 paket kaçak pipo tütünü, 285 kilogram kıyılmış tütün, 32 bin 939 sigara sarma kağıdı, 30 elektronik sigara likiti, sigara elektronik dolum makinesi ve kompresör ele geçirdi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.