Haber Giriş: 13 Mayıs 2022 Cuma 11:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da sebze kasalarının altından 1,4 ton kaçak tütün çıktı
[Fotoğraf: DHA]
Ticaret Bakanlığı'na bağlı gümrük muhafaza ekiplerince Ankara'da operasyon düzenlendi. İhbar üzerine bir kamyonetin kasasında arama yapıldı, 1,4 ton kaçak tütün ele geçirildi. Şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.
Ankara Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında şüpheli bir araçla kaçak tütün sevkiyatı yapılacağı bilgisini aldı.
Tüm hareketleri izlenen araç durdurularak operasyon düzenlendi.
Aracın kasasında sebze kasalarının altına gizlenmiş çuvallar içinde 1 ton 400 kilogram kaçak tütün bulundu.
Tütüne ve araca el konuldu. Şüpheliler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Ankara Kaçakçılık Ticaret Bakanlığı
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