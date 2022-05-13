Ankara Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında şüpheli bir araçla kaçak tütün sevkiyatı yapılacağı bilgisini aldı.

Tüm hareketleri izlenen araç durdurularak operasyon düzenlendi.

Aracın kasasında sebze kasalarının altına gizlenmiş çuvallar içinde 1 ton 400 kilogram kaçak tütün bulundu.

Tütüne ve araca el konuldu. Şüpheliler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.