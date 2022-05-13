İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi görevlileri DEAŞ terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile ilgili çalışma başlattı.

Çatışma bölgeleri ile bağlantılı faaliyet gösterdiği, geçmiş dönemlerde çatışma bölgelerinde bulunduğu, sosyal medyayı kullanarak propaganda, maddi menfaat ve lojistik destek arayışı içinde olduğu ve İstanbul’da faaliyetlerine devam ettiği değerlendirilen şahısların yakalanması için operasyon düzenlendi.

13 Mayıs 2022'de saat 06.00 sıralarında İstanbul'un 9 ilçesinde 13 farklı adrese gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlar neticesinde 16 şüpheli yakalandı.

Konu ile ilgili soruşturma sürüyor.