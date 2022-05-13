Haber Giriş: 13 Mayıs 2022 Cuma 11:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 16 gözaltı
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
İstanbul'da 13 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu değerlendirilen 16 şüpheli yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi görevlileri DEAŞ terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile ilgili çalışma başlattı.
Çatışma bölgeleri ile bağlantılı faaliyet gösterdiği, geçmiş dönemlerde çatışma bölgelerinde bulunduğu, sosyal medyayı kullanarak propaganda, maddi menfaat ve lojistik destek arayışı içinde olduğu ve İstanbul’da faaliyetlerine devam ettiği değerlendirilen şahısların yakalanması için operasyon düzenlendi.
13 Mayıs 2022'de saat 06.00 sıralarında İstanbul'un 9 ilçesinde 13 farklı adrese gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlar neticesinde 16 şüpheli yakalandı.
Konu ile ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: DEAŞ İstanbul Terörle Mücadele
Son Haberler
- 11:34
- 11:27
- 11:22
- 11:16
- 11:22
Sıradaki Haber
Ankara'da sebze kasalarının altından 1,4 ton kaçak tütün çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz