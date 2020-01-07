Mersin'de dünden itibaren etkili olan ve zaman zaman şiddetini artırarak devam eden sağanak, su baskınlarına neden olmasının yanı sıra ulaşımda da aksamalara yol açıyor.

Belediye ekiplerinin, çok sayıda aracın mahsur kaldığı mahallelerdeki suların tahliyesi için başlattığı çalışmalar sürüyor.

"12 saatte metrekareye 140 kilogram yağış düştü"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mersin genelinde sel felaketi yaşıyoruz. 12 saatte metrekareye 140 kilogram yağış düştü. Afete dönüşen yağış, ne yazık ki can kaybına da neden oldu. Geceden bu yana alandayız. Başta MESKİ olmak üzere ilgili tüm personelimizin cansiparane çalışmaları devam ediyor. Geçmiş olsun" sözlerine yer verdi.

Kırmızı kodlu uyarı yapılmıştı

Mersin için, vatandaşları kuvvetli meteorolojik hadiselere karşı uyarmak amacıyla başlatılan "renk kodu sistemi" kapsamında kırmızı kodlu uyarı yapılmıştı.

[Fotoğraf: AA]

Otomobil su dolu menfeze devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Mut ilçesinde, sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil, sağanak nedeniyle kayganlaşan zeminde virajı alamayarak su dolu menfeze devrildi. İhbar üzerine kaza yerine giden jandarma ekiplerinin kurtardığı Ali Büyükgüdük, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Otomobilde Yunus Gök'ün de bulunduğu bilgisi üzerine menfezde arama yapan ekipler sonuç alamadı. İş makinesiyle sudan çıkarılan araçta da Gök'ü bulamayan ekipler, bölgede arama başlattı.

Gök'ün cesedi, kaza yerine 200 metre uzaklıktaki çalılıklara takılmış olarak bulundu.

[Fotoğraf: AA]

8 yük gemisi limana sığındı

Taşucu Liman Başkanlığından alınan bilgiye göre, kentte etkili olan sağanak ve fırtına, ticari gemileri de etkiledi.

Açıktaki 8 kuru yük gemisi, fırtına nedeniyle oluşan büyük dalgalardan korunabilmek için limana sığındı.

Demirleyen gemilerin, limandan açılmak için fırtınanın dinmesini bekleyecekleri açıklandı.

Yıkılan barakanın altında kalan adam hayatını kaybetti

Erdemli ilçesinin Çeşmeli Mahallesi'nde 6 kişinin yaşadığı baraka, sağanak nedeniyle kayan toprakla birlikte yıkıldı.

Evdeki 5 kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken, 62 yaşındaki İbrahim Öngel yıkıntıların altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, Erdemli Belediyesi ve AFAD ekiplerince yapılan enkaz kaldırma çalışmasında Öngel'in cansız bedenine ulaşıldı.

Sel 20 araçta hasara yol açtı

"Kırmızı kod" uyarısı yapılan Mersin'de sel 20 araçta hasara yol açtı.

[Fotoğraf: AA]

Tarım arazileri de sular altında

Sağanak, tarım arazilerinin sular altında kalmasına, seraların hasar görmesine neden oldu. Çiftçilerin seralardaki suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştığı görüldü.

Üreticilerden Ahmet Ercan, kabak, patlıcan ve biberin olduğu seralarının zarar gördüğünü söyledi.

Mustafa Ercan da ektikleri her şeyin suyun altında kaldığını belirterek, "Seranın içinden suyu tahliye etmeye çalışıyoruz, ürünleri kurtarabilmek için uğraşıyoruz. Zararımız çok" dedi.

Bu arada, Tarsus Kaymakamlığınca alınan karar doğrultusunda, dün kaldıkları çadırlardan tahliye edilerek spor salonlarına yerleştirilen tarım işçilerine, Tarsus Belediyesince 3 öğün yemek verildiği belirtildi.

Tarım işçilerine Türk Kızılay ekiplerince de battaniye dağıtıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA