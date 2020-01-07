Türkiye
Mersin'de kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı07 Ocak 2020 Salı 10:09 - Son Güncelleme 07 Ocak 2020 Salı 12:03
Mersin'in Mut ilçesinde su dolu menfeze sürüklenen araçtaki yunus gök'ün cansız bedenine ulaşıldı.
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Mut ilçesinde, sürücüsünün adı henüz öğrenilemeyen otomobil, sağanak nedeniyle kayganlaşan zeminde virajı alamayarak su dolu menfeze devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine giden jandarma ekiplerinin kanaldan çıkardığı Ali Büyükgüdük, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Otomobilde Yunus Gök'ün de bulunduğu bilgisi üzerine kanalda arama yapan ekipler, Gök'ün cansız bedenine ulaştı.
İş makinesiyle sudan çıkarılan araçta da Gök'ü bulamayan ekipler, bölgede çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA
Etiketler: Yunus Gök su dolu menfez otomobil Mut Ali Büyükgüdük