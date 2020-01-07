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Mersin'de fırtına nedeniyle 8 yük gemisi limana sığındı07 Ocak 2020 Salı 12:05 - Son Güncelleme 07 Ocak 2020 Salı 12:06
Mersin'de, açıktaki kuru yük gemileri fırtına nedeniyle Taşucu Limanı'na demirledi.
[Fotoğraf: AA]
Mersin Taşucu Liman Başkanlığından alınan bilgiye göre, kentte etkili olan sağanak ve fırtına, ticari gemileri de etkiledi.
Açıktaki 8 kuru yük gemisi, fırtına nedeniyle oluşan büyük dalgalardan korunabilmek için limana sığındı.
Demirleyen gemilerin, limandan açılmak için fırtınanın dinmesini bekleyecekleri bildirildi.
Kaynak: AA
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