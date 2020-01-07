Mersin Taşucu Liman Başkanlığından alınan bilgiye göre, kentte etkili olan sağanak ve fırtına, ticari gemileri de etkiledi.

Açıktaki 8 kuru yük gemisi, fırtına nedeniyle oluşan büyük dalgalardan korunabilmek için limana sığındı.

Demirleyen gemilerin, limandan açılmak için fırtınanın dinmesini bekleyecekleri bildirildi.

Kaynak: AA