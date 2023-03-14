Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı 01:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobil tıra çarptı. Meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Emircan A. yönetimindeki otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Dedeler Mahallesi civarında, Azat Ö'nün kullandığı çekiciye bağlı dorseye çarptı.
Kaza bölgesine ihbar üzerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, ağır yaralandığı belirlenen otomobildeki Emircan A, Mert Fidanoğlu ve Necla Ö'yü hastanelere kaldırıldı.
Özel hastaneye götürülen Mert Fidanoğlu yapılan müdahalelere rağmen öldü.
Sürücü Azat Ö. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Etiketler: Mersin Trafik Kazası
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