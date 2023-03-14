İddiaya göre, Ergani ilçesinde yaşayan anne S.Y., 2,5 yaşındaki oğlu B.Y.'yi sünnet ettirmek için geçen hafta Ergani Devlet Hastanesi'ne götürdü. İşlemleri yapılan B.Y. ameliyathaneye alındı.

S.Y., sünnet için ameliyathaneye alınan oğluna bademcik ameliyatı yapıldığını öğrendi.

Ailenin şikayeti üzerine İl Sağlık Müdürlüğü'nce soruşturma başlatıldı.