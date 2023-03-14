Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı 00:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sünnet için götürüldüğü hastanede bademcik ameliyatı yapıldı
[Fotograf: DHA]
Diyarbakır'da Ergani Devlet Hastanesi'ne sünnet için götürülen çocuğa bademcik ameliyatı yapılmasına ilişkin İl Sağlık Müdürlüğü'nce soruşturma başlatıldı.
İddiaya göre, Ergani ilçesinde yaşayan anne S.Y., 2,5 yaşındaki oğlu B.Y.'yi sünnet ettirmek için geçen hafta Ergani Devlet Hastanesi'ne götürdü. İşlemleri yapılan B.Y. ameliyathaneye alındı.
S.Y., sünnet için ameliyathaneye alınan oğluna bademcik ameliyatı yapıldığını öğrendi.
Ailenin şikayeti üzerine İl Sağlık Müdürlüğü'nce soruşturma başlatıldı.
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