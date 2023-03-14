Ünye ilçesi Kaledere Mahallesi'nde 6 katlı bir binanın 1. katında bulunan kıraathaneye gelen S.O. ile Ercan Ocakdan ve Mustafa Tonka arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu S.O. üzerindeki tabancayla Ocakdan ile Tonka'ya ateş açtı.

Yaralanan 2 kişi için olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri burada yapılan yaralılar, Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekipler sokağa trafiğe kapattı

Öte yandan olayın ardından S.O. aynı mahallede kendisine ait binanın çatı katına çıkarak kapıyı kilitledi.

Silahlı olduğu öğrenilen S.O’yu yakalamak üzere bölgeye Özel Harekat ekipleri sevk edildi.

Ekipler güvenlik amacıyla binanın olduğu sokağı trafiğe kapattı. Bu sırada şüphelinin zaman zaman havaya ateş ettiği görüldü.

Polis ekiplerinin şüphelinin teslim olması için ikna çalışması sürüyor.