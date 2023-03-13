Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi 22:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çorum'da kar: Görüş mesafesi azaldı, ulaşım aksadı
[Fotograf: AA]
Orta Karadeniz'i İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Samsun-Ankara kara yolunun Çorum sınırları içinde kalan bazı bölgelerinde kar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Samsun-Ankara kara yolunun Çorum'a bağlı Konaklı ile Ahmediye köyleri arasında kar etkisini artırdı.
Tipi şeklinde etkili olan kar nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı bölgede sürücüler yavaş seyrediyor.
Olumsuz hava şartları nedeniyle yolda, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri devriye halinde denetimlerini sürdürüyor.
[Fotoğraf: AA]
Çok sayıda maddi hasarlı trafik kazasının meydana geldiği bölgede ulaşımda tıkanmalar yaşanıyor.
Karayolları Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler ise yolun kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.
[Fotoğraf: AA]
Meteoroloji verilerine göre karın sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.
Etiketler: Çorum Kar Yağışı Ulaşım
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