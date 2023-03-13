Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi 22:33Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Mardin için kuvvetli yağış uyarısı
[Fotoğraf: (Arşiv)]
Mardin'de kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. AFAD, yaşanabilecek sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulundu.
Meteoroloji Müdürlüğü'nden yapılan 'Mardin'de kuvvetli sağanak yağış' açıklamasının ardından AFAD, cep telefonu kullanıcılarına SMS yoluyla uyarıda bulundu.
Gönderilen mesajda,"Meteorolojiye göre yarın Mardin’de kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.
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