Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Nurdağı'nda yeni hizmete giren sahra hastanesinde, ilk doğumun saat 10.05'te, ikinci doğumun ise 15.52'de gerçekleştiğini belirtti.

Bebeklere ailelerince Kevser Sahra ve Havva Ebru isimlerinin verildiğini aktaran Koca, bebeklere sağlıklı ve uzun ömür diledi.

Bakan Koca, doğum sonrasında sağlık personelinin bilgi verdiği videoyu da paylaştı.

Yeni hizmete giren Gaziantep Nurdağı Sahra Hastanemizde ilk doğum bu sabah 10.05’te, ikinci doğum 15.52’de gerçekleşti. Aileleri, evlatlarına, Kevser Sahra ve Havva Ebru isimlerini verdi. Allah birlikte sağlıklı ve uzun ömürler bahşetsin. pic.twitter.com/VymZUcE1sH