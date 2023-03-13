İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa’ya bağlı Veteriner Fakültesi hastanesi, kentte bulunan tek veteriner fakültesi ve hastanesi.

Üniversitenin Avcılar yerleşkesinde bulunan hayvan hastanesi depreme dayanıksız olduğu için tahliye edildi, konteynerde hizmet vermeye başladı.

Geçici hayvan hastanesi yapılıyor

Yapımına 3 sene önce başlanan geçici hayvan hastanesinin bitirilmesi ve hizmete burada devam edilmesi bekleniyor.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Çetinkale, öğrencilerin teorik eğitimlerinin eksiklerini tamamlamak için çaba sarf ettiklerini söylüyor.

"Üniversite olarak zor durumdayız. Bunların üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Bu tarihi daha da öne çekmeye çalışacağız. Çünkü öğrencilerimizin pratiklerini yapamıyoruz. Teorik dersleri onlar veya bir çeşitli ortamlarda yapabilsek bile pratik eğitimlerini yüz yüze eğitimlerini alamıyorlar. Bu bir eksiklik. Bu eksikliği gidermek için her türlü çabayı gösteriyoruz"

Çok sayıda birimi ile hizmet vermeye hazırlanıyor

6 bin metrekarelik alana kurulu hayvan hastanesi acil servisi, modern ameliyathaneleri ve yaban hayvanı poliklinikleri olmak üzere çok sayıda birimi ile hizmet verecek.

Çalışmaların hızla devam ettiğini söyleyen Mimar Elif Akturan, “Bazı tabii geçtiğimiz yıllardan sorunlar yaşandı. Önümüzdeki dönem içerisinde yine eğitim öğretim yılına umarım yetiştirmeyi planlıyoruz” dedi.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine senede 40 bin başvuru yapılıyor.

Kamera: Sabri Karagöz