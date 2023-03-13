Doğayla iç içe olması çoğu kişiyi cezbediyordu... Özellikle tatillerin gözdesi olan küçük evlere ilgi, artan deprem korkusu ile başka bir boyut kazandı. Olası İstanbul depremi de ilgiyi artırdı.

Tiny houseların, yani küçük evlerin bulunduğu doğal yaşam alanlarının biri de Demirciköy, Kilyos sahilinin hemen yanı başında.

Kat kat evlerden kurtulmak isteyenler, tiny üreticilerinin kapılarını çalıyor.

Tiny üreticisi Fatih Karaer, özellikle depremden sonra talebin inanılmaz arttığını, şu anda telefonlara bile yetişemediklerini söylüyor.

Bu evler, alıştığımız dairelerin sağladığı imkanlara sahip mi?

Karaer, "Genel bütün ihtiyaçlarını karşılıyorlar sadece bunu minimal bir şekilde yapıyorlar" diyor.

Peki bu küçük, şirin evlerin maliyeti ne?

Küçük bir alana yaşam sığdıran bu evlerin maliyeti de merak konusu.

Fiyatların değişiklik gösterdiğini belirten Karaer, "Bu fiyatlar boyuna ve içindeki malzemelere göre 600 bin ile 1 milyon arası değişen fiyatlar" diyor.

Tiny house alanı işletmecisi Serhat Akbel de alanların metrekareye göre kiralandığını, işletmelerinde 120 metrekarelik parsellerin, yıllık 70 bin lira olduğu bilgisini verdi.

Haber: Yavuzhan Caner

Kamera: Selim Bayram



