Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi 20:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
İskenderun’da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
[Fotograf: AA]
Hatay'ın İskenderun ilçesinde öğlenden sonra başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
İlçede öğleden sonra başlayan ve şiddetini artıran sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu.
Sürücülerin trafikte ilerlemekte güçlük çektiği ve bazı araçların su birikintisinde arızalandığı görüldü.
Yağışların sürdüğü İskenderun'da belediye ve trafik ekipleri aksaklık yaşanmaması için önlem aldı.
Etiketler: Hatay Sağanak Yağış Hava Durumu
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