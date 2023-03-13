Asrın felaketinden en fazla etkilenen Hatay Antakya'da, bir çok bina enkaza döndü ancak depreme direnen evler de vardı. Habib-i Neccar Dağı'nın eteklerinde bulunan 'kaya ev' de onlardan biri...

64 yaşındaki Metin Yıldırım, yarısı kayalıklardan oluşan bu evi depremden aylar önce satın aldı. Depreme de ailesiyle bu evde yakalandı. Sarsıntıyı hissettiler ancak ne kendileri ne de evleri zarar gördü.

"Dolapların titremesiyle ayağa kalktık. Çocuklarımla birlikte aşağıya indik. Bir arkadaşın tavsiyesi üzerine geldik. Burayı gördük. Görür görmez biz bu evi alıyoruz diye pazarlığa oturduk. Buraya 6 ay önce taşındık. "

Ailenin önceden oturduğu ev ise depremde yerle bir oldu.

"Eski bıraktığımız ev ne yazık ki göçük altında kaldı. Biz orada kiracıydık kirada oturuyorduk. Baktım ki zemin olarak buranın sağlam bir yer olduğu düşüncesiyle mantığıyla hareket ettik. İyi ki de almışız."

Evin bir odası 10 metre uzunluğunda mağara

Evin kayalıklardan oluşan kısmında sıradışı bir bölüm de var.

Evde 10 metre uzunluğunda, 2 metre genişliğinde mağara bulunuyor. Aile bu odayı da ardiye olarak kullanıyor.

Yıldırım ailesi, evlerinde güven içinde yaşamayı sürdürüyor.

Kamera: Mustafa Tunçal