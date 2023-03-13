Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce 6-12 Mart'ta kent genelinde operasyonlar düzenlendi.

Ankara genelinde 48 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda, 3 bin 864 litre etil alkol, 1451 kaçak elektronik ve muhtelif eşya, 818 elektronik kaçak sigara, 228 şişe sahte içki, 80 kilogram kaçak tütün, 63 cep telefonu, 56 alkollü içki şişesi kapağı, 2 sigara sarma makinesi, 54 bin kaçak sigara filtresi, 40 bin kaçak sigara sarma kağıdı ve 260 bin 165 sigara makaronu ele geçirildi.