Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi 18:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da kaçakçılık operasyonu: 48 gözaltı
[Fotoğraf: (Arşiv)]
Ankara'da kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında son bir haftadaki operasyonlarda 48 kişi yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce 6-12 Mart'ta kent genelinde operasyonlar düzenlendi.
Ankara genelinde 48 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda, 3 bin 864 litre etil alkol, 1451 kaçak elektronik ve muhtelif eşya, 818 elektronik kaçak sigara, 228 şişe sahte içki, 80 kilogram kaçak tütün, 63 cep telefonu, 56 alkollü içki şişesi kapağı, 2 sigara sarma makinesi, 54 bin kaçak sigara filtresi, 40 bin kaçak sigara sarma kağıdı ve 260 bin 165 sigara makaronu ele geçirildi.
Etiketler: Ankara Kaçakçılık
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