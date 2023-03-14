Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı 00:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, İHA
Anadolu Otoyolu'nda tır alev topuna döndü: Yangın ağaçlara sıçradı
[Fotograf: AA]
Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde seyir halindeki tırda yangın çıktı. Yangın yolun kenarındaki ağaçlara da sıçradı. İstanbul istikametinde ise trafik durma noktasına geldi.
Olay, Anadolu Otoyolu Sakarya geçişi Akyazı gişeleri mevkiinde meydana geldi.
İstanbul istikametinde seyir halinde olan tırda bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.
[Fotoğraf: AA]
Yangın, otoyolun kenarında bulunan ağaçlara da sıçradı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Tırın kullanılmaz hale geldiği olayda otoyolun İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.
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