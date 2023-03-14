Olay, Anadolu Otoyolu Sakarya geçişi Akyazı gişeleri mevkiinde meydana geldi.

İstanbul istikametinde seyir halinde olan tırda bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

[Fotoğraf: AA]

Yangın, otoyolun kenarında bulunan ağaçlara da sıçradı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Tırın kullanılmaz hale geldiği olayda otoyolun İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.