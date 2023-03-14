Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı 01:05Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Usta oyuncu Haluk Bilginer hastaneye kaldırıldı
İstanbul Kadıköy'de sahnede fenalaşan usta oyuncu Haluk Bilginer özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavisi süren Bilginer'in bilincinin açık olduğu öğrenildi.
Usta oyuncu Haluk Bilginer, akşam saatlerinde Caddebostan Kültür Merkezi'nde(CKM) sahnelenen 'Kundakçı' isimli oyunun ikinci perdesinde fenalaştı.
Bilginer, ambulansla Acıbadem'de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.
Tedavisi süren Bilginer'in bilincinin açık olduğu öğrenildi.
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