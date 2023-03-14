Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı 00:51Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sakarya'da ev yangını
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bir evde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı.
Akyazı ilçesi Hastane Mahallesi, 6077 Sokak üzerinde bulunan iki katlı evin üst katında yangın çıktı.
Kısa süreli paniğe yol açan olayın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. SAKTİM ekibi de çalışmalara destek verdi.
Yangın sebebi ile evin dış cephesi ile içerisinde bulunan bazı eşyalarda maddi hasar oluştu. Konu ile alakalı inceleme başlatıldı.
[Fotoğraf: İHA]
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