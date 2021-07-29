Boğsak mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

[Fotoğraf: AA]

Mersin-Antalya kara yolu ulaşıma yeniden açıldı

Yangın nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapatılan Mersin-Antalya kara yolu, ekiplerin müdahale ettiği alevlerin bu mevkide etkisini azaltmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

Boğsak'taki kamp alanları ve 2 mahalledeki bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı.

[Fotoğraf: AA]

İlçede farklı bir noktada ikinci yangın çıktı

Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Boğsak'ın yanı sıra ilçenin Işıklı Mahallesi'nde de yangın çıktığını söyledi.

Nazlı, "Boğsak ve Işıklı olmak üzere ilçemizdeki 2 noktada yangına müdahale ediyoruz. Boğsak mevkisindeki İmamuşağı ile Işıklı mahallelerindeki bazı evlerimizi tedbir amaçlı boşalttık. Yangını en kısa sürede kontrol altına almak için mücadelemizi sürdürüyoruz" dedi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünün toplumsal olaylara müdahale araçlarının (TOMA) da destek verdiği yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.